Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da beş katlı binada çıkan yangın korkuttu: Üç kişi dumandan etkilendi

Hatay'da beş katlı binada çıkan yangın korkuttu: Üç kişi dumandan etkilendi

21:588/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1’i bebek üç kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan tesisat kabloları ile elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı

Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

 Yangın sırasında binada mahsur kalan yaklaşık 30 kişi ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi.

Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1’i bebek 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Hatay
#Antakya
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman?