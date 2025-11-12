Yeni Şafak
Hazır köftede deri ve kemik skandalı: İş yeri mühürlendi

20:3612/11/2025, Çarşamba
DHA
Ankara'da taklit ve tağşiş yapılan hayvansal deri, kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı tespit edilen iş yeri mühürlendi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesinde bulunan işletmeye baskın yaptı.

İşletmede taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığı belirlendi.

İş yerinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş, üretime uygun olmayan 29 bin 135 kilogram ham madde, 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün ele geçirildi.

3 kişi hakkında TCK'nın 186'ncı maddesi kapsamında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek ve bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İnternet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

