İki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor

Genç öğretmene çiçek takdim edip Öğretmenler Gününü kutlayan Doğan, Kasırga'nın özverili çalışmasının her türlü takdiri hak ettiğini belirterek, "Demet Öğretmenimizin belki 2 öğrencisi var ama onların kalplerinde kurduğu dünyalar pek çok sınıftan daha büyük. Gösterdiği fedakarlık, bitmeyen azmi, sevgisi ve iki evladımız için verdiği mücadele, mesleğine olan adanmışlığının en güzel örneği. Bu yüzden kendisine minnettarız." dedi.