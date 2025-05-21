İsrail zevk için çocuk öldürüyor

DiYARBAKIR'DA 15 YIL YETECEK PETROL UMUDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır’da 6,1 milyar varil büyüklüğünde bir petrol rezervinin tahmin edildiğini söyledi. Bayraktar, "Bu miktar Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı olan 365 milyon varil dikkate alındığında ülkeyi 15 yıl idare edebilecek bir potansiyel taşıyor" bilgisini verdi. "Petrolümüzü taştan çıkaracağız" diyen Bayraktar, bölgede geleneksel olmayan üretim tekniklerini devreye aldıklarını vurguladı.