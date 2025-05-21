İsrail zevk için çocuk öldürüyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
DiYARBAKIR'DA 15 YIL YETECEK PETROL UMUDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır’da 6,1 milyar varil büyüklüğünde bir petrol rezervinin tahmin edildiğini söyledi. Bayraktar, "Bu miktar Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı olan 365 milyon varil dikkate alındığında ülkeyi 15 yıl idare edebilecek bir potansiyel taşıyor" bilgisini verdi. "Petrolümüzü taştan çıkaracağız" diyen Bayraktar, bölgede geleneksel olmayan üretim tekniklerini devreye aldıklarını vurguladı.
Hobi olarak çocuk öldürüyoruz!
İsrailli politikacı Yair Golan, Netanyahu hükümetinin “hobi olarak çocuk öldürdüğünü” söyledi. Likud Milletvekili Moshe Saada, ambargonun devam etmesi gerektiğini savunurken, Birleşmiş Milletler, önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebeğin ambargo nedeniyle ölebileceğini kaydetti. İsrailli Doktor Sabo Amos ise “Yaptığımız şey hamam böceklerini öldürmek” dedi.
YÜKSELİŞ KADIKÖY'DE BAŞLADI
Galatasaray, 2024-2025 sezonunda göğsüne 5. yıldızı takmayı garantilerken, zafere giden yolda birçok zorlu engelle karşılaştı. Eleştirilerin arttığı devre arasında yapılan transferler, UEFA Avrupa Ligi’ne veda edilmesini engelleyemedi. Ligin 29. haftasında Beşiktaş yenilgisiyle dibi gören sarı-kırmızılılar pusuda bekleyen Fenerbahçe’yi kupadan eleyerek, Süper Lig’de 25. şampiyonluğun yürüyüşünü başlattı.