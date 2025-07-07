Yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 8 Temmuz Salı günü akşam 22.00'dan başlayan kesinti 15 saat sürecek. Su kesintisinin 9 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 gibi sona ermesi bekleniyor.