İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kent genelinde yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintinin yaklaşık 15 saat süreceği belirtildi. Peki, 8 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
İSKİ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentte 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 8 Temmuz Salı günü akşam 22.00'dan başlayan kesinti 15 saat sürecek. Su kesintisinin 9 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 gibi sona ermesi bekleniyor.
Bu ilçede oturanlar dikkat
İSKİ tarafından vatandaşlara gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulunulurken, kesintinin yaşanacağı ilçedeki mahalleler şu şekilde paylaşıldı:
Beyoğlu: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kesimler), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kesimler), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotlar).
Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.
Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy.
Yetkililer, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin kesintisiz olarak yeniden sağlanacağını bildirdi.