İstanbul’da sabah ezanı saati değişti: Müftülük duyurdu

08:196/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti.

İstanbul İl Müftülüğü, 2026 kış dönemi için sabah ezanı ve namazı vakitlerine ilişkin önemli bir duyuru yayınladı.



Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren 19 Mart 2026 gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.

Bu süre boyunca, İstanbul genelindeki tüm camilerde sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.



#sabah ezanı
#namaz
#istanbul müftülüğü
