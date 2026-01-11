Yeni Şafak
İstanbul’daki lüks sitede korku dolu anlar: Kuryenin bıraktığı kargo patladı, iki kişi yaralandı

18:1311/01/2026, Pazar
DHA
Zeytinburnu’nda bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Danışmada bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı. 

Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın ardından hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptı. 

Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

