İstanbul’daki lüks sitede korku dolu anlar: Kuryenin bıraktığı kargo patladı, iki kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Danışmada bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

1 /5 Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı.

2 /5 Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın ardından hafif şekilde yaralandı.

3 /5 Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptı.

4 /5 Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.