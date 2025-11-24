Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri: Eksi 13 ile ilk sırada yine Ardahan Göle yer aldı

İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri: Eksi 13 ile ilk sırada yine Ardahan Göle yer aldı

11:4724/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Özellikle ülkemizin doğusunu etkisi altına alan soğuk hava etkisini göstermeye başladı.-13,4 ile Ardahan’ın Göle ilçesi yine "Türkiye’nin en soğuk yerleri" listesinin başında yer aldı.

Ülkemizin batısında yer yer yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklarda düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Türkiye’nin doğusu ile batı bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Dün Mersin’in Silifke ilçesinde sıcaklıklar 22,7 olarak ölçülürken, Ardahan Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi.


Meteoroloji hava tahmin raporlarına göre; ülkemizde 24 Kasım 2025 gecesi en düşük sıcaklıklar Ardahan, Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Hakkari’de yaşandı. Soğuk rekorunu Ardahan yine kaptırmadı ve Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi.

 Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde -11.3, Ardahan’ın Hanak ilçesi -10.8, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü -10.3, Ağrı’da -10, Ardahan Merkez ve Çıldır’da -9.9, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde -9.7, Kars’ta -9.6 ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde -9.3 sıcaklıklar ölçüldü.





#ardahan
#göle
#soğuk
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi