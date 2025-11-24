İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri: Eksi 13 ile ilk sırada yine Ardahan Göle yer aldı

Ülkemizin batısında yer yer yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklarda düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Türkiye’nin doğusu ile batı bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Dün Mersin’in Silifke ilçesinde sıcaklıklar 22,7 olarak ölçülürken, Ardahan Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi.



