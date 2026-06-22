İyi karpuz nasıl seçilir? Vurarak seçmek eskide kaldı

"Karpuza vurmak tek başına yeterli değil"





Karpuza vurma yönteminin artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Doğan, "Bu eski bir alışkanlık. Vurduğunuzda tok bir ses gelmesi önemli ancak sadece buna bakılmamalı. Karpuzun rengi açık ve parlak olmalı, üzerinde hafif ayna gibi bir yansıma görülmeli. Sapa bağlandığı yer uca doğru incelmiş, tüycükleri dökülmüş ve homojen büyüklükteyse gönül rahatlığıyla alınabilir. Şu an havalar sıcak olduğu için ham karpuz bulma şansınız çok düşük. Vatandaşlarımız market ve pazarlardan güvenle karpuz alıp tüketebilir" dedi.