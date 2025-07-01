İzmir'de sınırların çok üzerinde hava kirliliği tespit edildi: Ocak ayından bu yana her gün 4-5 kat daha fazla ölçüldü

Anket uygulayan öğrencilerden Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Defne Pınar Özer (24), "Beslenme ve uyku alışkanlıklarını öğreniyoruz. Kötü alışkanlıklardan nasıl uzaklaşabilecekleri konusunda öneriler sunuyoruz. Sonuçları derleyerek kişisel sağlık önerileri içeren bir portfolyo oluşturacağız" diye konuştu.





Etkinliğe katılan emekli astsubay Sabri Çevik (73) ise "Sigarayı 2007'de bıraktım. Hoca, 'İçimizde bir katil var' deyince sigaradan bahsedeceğini anladım. Bugün çok küçük yaşlardaki çocuklar sigara içiyor. Eskiden bir kadının elinde sokakta sigara görmezdik, şimdi ortaokul çocukları bile içiyor" ifadelerini kullandı.





Balçova Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Servet Ulutaş da "Bu çalışma bizim için çok değerli. Akademisyenlere teşekkür ederiz. Ülkemizin geleceği açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.















