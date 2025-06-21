İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evin duvarı yıkıldı: Bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Kılıç belediye yetkililerinden çözüm beklediklerine dikkati çekerek, "Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor. 'Sizi buradan çıkaracağız, size destek vereceğiz, yarın geleceğiz, yarın buradayız' diyorlar ama hala yoklar. 1 ay önce İzmir'de deprem oldu. Bu ev yıkılmadı ama belediye tünel çalışmasına bu şekilde devam ederse, evi gerçekten yıkacak. Depremin yıkamadığı evi belediye yıkacak." ifadelerini kullandı.