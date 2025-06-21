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İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evin duvarı yıkıldı: Bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evin duvarı yıkıldı: Bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

08:0121/06/2025, Cumartesi
AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde Ersen (31) ve Fahriye Kılıç (28) çiftinin evinin duvarı yıkıldı.

2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çalışırken duvarın altında kalmaktan son anda kurtulan anne Kılıç, büyük korku yaşadı.

Evinin yıkılmasından korktuğu için 1 yıldır uyuyamadığını belirten Kılıç, "Çocuğumu sallarken duvar üzerimize yıkıldı. 1 senedir uyuyamıyorum. Ev yıkılacak, her an bir şey olacak diye korkuyorum. Belediye başkanımız kendini benim yerime koysun, çocuğumun canından endişe ediyorum." dedi.

Kılıç belediye yetkililerinden çözüm beklediklerine dikkati çekerek, "Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor. 'Sizi buradan çıkaracağız, size destek vereceğiz, yarın geleceğiz, yarın buradayız' diyorlar ama hala yoklar. 1 ay önce İzmir'de deprem oldu. Bu ev yıkılmadı ama belediye tünel çalışmasına bu şekilde devam ederse, evi gerçekten yıkacak. Depremin yıkamadığı evi belediye yıkacak." ifadelerini kullandı. 

Kılıç, eşinin işsiz olduğunu, zorluklar içerisinde evi geçindirmeye çalıştıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinin tünel inşaatı nedeniyle korku içinde yaşadığını söyleyen Sezgin Demir (35), "Evleri yıkılan insanlar, 'Ölürüm de evimden çıkmam' diyen insanlar ne hale geldi. Çok kötü durumdayız. Bazı evler bildiğiniz kaydı, duvarlar çatladı. Ben bu tünel yüzünden evimden çıkmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Bir mahalle sakini ise evinin duvarlarının çatladığını, artık duruma tahammül edemediğini ve evini yakacak duruma geldiğini vurguladı.

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