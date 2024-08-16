İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor: Bazı evler kül oldu sanayi sitesinde de sıçradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında Onur Mahallesi tarafındaki bazı evlerin yandığı görüldü. Öte yandan orman yangını Örnekköy mahallesinde bulunan sanayi sitesine de sıçradı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı.
Bayraklı'daki Onur Mahallesi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi.
Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.
Sanayi sitesine sıçradı
Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını Örnekköy mahallesinde bulunan sanayi sitesine sıçradı.