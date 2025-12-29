Yeni Şafak
Kardan barikatları UMKE aştı: Yüksekova’da zamana karşı yaşam mücadelesi

21:5229/12/2025, Pazartesi
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuk, UMKE ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı İnanlı köyünde yaklaşık 3 gündür yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti bulunan 8 yaşındaki çocuğun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köy yolunda ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat süren zorlu bir çalışma yürüttü. 

Karla kaplı yolları aşarak köye ulaşan UMKE ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Sedyeyle evinden alınan vatandaş, paletli araçlar ve ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.


#Hakkari
#Yüksekova
#UMKE
