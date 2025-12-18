Yeni Şafak
Küllükte unutulan sigara yangına neden oldu

09:2818/12/2025, Perşembe
IHA
Bursa’da işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir iş yerindeki, işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın başladı. Yangın sırasında barakada uyuyan işçiler, dumanı fark ederek birbirlerini uyandırdı ve hızla dışarı çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler paniğe neden olurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, barakada maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

#bursa
#yangın
#sigara
