Yer seçimlerini tamamladıktan sonra zemin etütleri yapılıyor ve bunun sonucuna göre de imalatlara başlıyoruz. Malatya'nın tamamında çalışma var. Yeşilyurt'un kırsalı, Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan'da yoğunluklu olmak üzere, sayıları biraz daha az olmakla birlikte Arapgir, Arguvan ve Darende'de de yine kırsal konutların yapımları devam ediyor. Battalgazi'nin kırsalında da yine imalatlar devam ediyor"



