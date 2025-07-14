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Markette dehşet saçtı: 2 saat sonra ormanda yakalandı

Markette dehşet saçtı: 2 saat sonra ormanda yakalandı

07:2514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
IHA
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Bursa'da bir kadın ve çocuğun silahla yaralanmasına neden olan saldırgan, Bursa polisinin 2 saatlik çalışması sonucu ormanda yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şüpheli arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayla 47 yaşındaki N.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki saat bile geçmedi, Bursa polisi yakaladı


Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.'i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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