Markette dehşet saçtı: 2 saat sonra ormanda yakalandı

İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şüpheli arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayla 47 yaşındaki N.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.