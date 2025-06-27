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Meclis tatili ertelendi karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM ne zaman tatile girecek?

Meclis tatili ertelendi karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM ne zaman tatile girecek?

10:1427/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Genel Kurulun 25 Haziran’daki oturumunda Meclis’in tatil süresinin ileri bir tarihe bırakılmasına karar verildi. Yeni tatil tarihi henüz açıklanmazken, çalışmalar olağan şekilde devam edecek.

25 Haziran’da yapılan Genel Kurul birleşiminde alınan kararla, Meclis’in yaz tatili süresi ileri bir tarihe ertelendi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda yeni tatil takvimine ilişkin detay verilmezken, gözler ilerleyen süreçte yapılacak açıklamalarda.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Temmuz’da tatile girmesi bekleniyordu. Ancak, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Anayasa’nın 93’üncü ve İçtüzüğün 5’inci maddeleri gereğince, Meclis’in çalışma süresi uzatıldı. Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101’inci birleşiminde alınan kararla birlikte, Meclis tatile girmeyecek ve çalışmalarını sürdürecek.

Yoğun yasama gündemi nedeniyle ertelenen tatilin ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Gündemin hafiflemesinin ardından Meclis’in tatile gireceği tarihin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl da benzer bir uygulama hayata geçirilmiş; 9. Yargı Paketi ile Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle TBMM'nin tatili 30 Temmuz’a ertelenmişti.

Anayasa’ya göre TBMM, her yıl 1 Temmuz’da tatile giriyor ve Ekim ayının ilk günü yeniden toplanıyor. Ancak tatil veya ara verme sürecinde, Cumhurbaşkanı Meclis’i toplantıya çağırabiliyor.

Aynı şekilde Meclis Başkanı ya da üyelerin en az beşte birinin yazılı talebiyle de olağanüstü toplantı yapılabiliyor. Toplantıya çağrılan Meclis, gündemindeki konuyu görüşmeden yeniden tatile giremiyor.

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