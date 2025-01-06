Metrobüste Topkapı-Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı: Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı

"Diğer üst geçidin yıkılma tehlikesi var, umarım bir an önce açılır"





Mevcut üst geçidin yıprandığına dikkat çeken ve yenilenen alanın bir an önce açılması gerektiğini aktaran vatandaşlardan Barış Efe Türkmen, “Tehlikeli, diğer üst geçit biraz çürümeye yakın, yıkılma tehlikesi var, demek ki bir şeylerde bir eksiklik olmuş. Vatandaşlar için çok önemli sonuçta burada can sağlığı söz konusu, umarım bir an önce açılır diyelim bize de kullanması düşer. En son bence aksaması gereken durumlardan biri, belli temel şeyler vardır; barınma, ulaşım, yol bu da onlardan biri çok temel bir şey. Bir an önce açılmasını tabi ki isteriz” dedi.