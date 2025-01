Metrobüste Topkapı-Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı: Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı

"Sözler verildiği tarihte tutulmalı"





Trafiğin her geçen gün yoğunlaştığını ve kullanılan alanların dayanıklı olmasının önem taşıdığını aktaran Hamdiye Baytugan, “Kozmopolit bir şehirde yaşıyoruz her geçen gün fazlalaşıyor, yoğunlaşıyor, trafik her zaman var, günün her saatinde var. Önceden sabah 07.00-09.00 ya da 09.30 arasıydı şimdi her saat her dakika var. Üst geçidi çok fazla kullanmıyorum ama sözler verildiği tarihte tutulmalı. Çünkü bu bizim için gerekli olan bir şey. Zamanında olması çok güzel” şeklinde konuştu.