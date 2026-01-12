Yeni Şafak
Mimar Sinan'ın şehri Edirne beyaza büründü: Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntülere neden oldu

10:5712/01/2026, Pazartesi
Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu iller arasındaki Edirne'de, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayıp, sabah etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü.

Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte, buzlanma sonucu kazalar meydana geldi.


Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.




Diğer yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm okullarımızın tüm kademelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

