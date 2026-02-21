Yeni Şafak
Niğde Kalesi'nde göçük: Büyük bir gürültü koptu 8 metrelik istinat duvarı çöktü

13:5821/02/2026, Cumartesi
DHA
Niğde Kalesi'nin 8 metrelik istinat duvarı, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Kale Mahallesi'nde, kentin simgesi olan Niğde Kalesi'nin istinat duvarı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı.


Ekipler, sismik dinleme cihazı ile 8 metre uzunluğundaki kale yolunda inceleme yaptı.


Ekipler ayrıca göçük alanına doğru seslenerek, "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulundu.


Teknik inceleme sonrası herhangi bir canlılık belirtisi bulunamazken, bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

