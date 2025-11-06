Dolunayın Dünya’ya en yakın konuma geldiği 'Süper Ay' Rize semalarında net şekilde gözlendi. Normal bir dolunaya göre daha büyük ve parlak görünen Ay, gün batımından sonra etkileyici silüetler oluşturup izleyenlere görsel şölen sundu.
Süper Ay olarak bilinen bu doğa olayında, Ay, sıradan bir dolunaya göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak göründü.
Kent merkezinde de net bir şekilde gözlemlenen Süper Ay, güneşin batmasıyla birlikte ortaya çıktı.
Rize semalarında seyir zevki yüksek manzaralar oluşturan bu doğa olayı, önüne gelen objelere silüet etkisi verdi.
Kısa sürede yükselerek kent genelinde görünür hale gelen Süper Ay, izleyenlere eşsiz anlar yaşattı.