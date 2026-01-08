Şam'ın sabrı taştı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Site aidatına değerleme sınırı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site aidat artışlarını Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırıyor. Belirlenen oranı aşan zamlar sadece kat maliklerinin onayıyla yapılabilecek. Sertifikalı yönetim dönemi ve yıllık denetimlerle, keyfi uygulamaların önüne geçilecek.
Halep'te SDG/PKK'ya operasyon
Şam hükümetinin 10 Mart Anlaşmasını uygulama yönündeki bütün çağrılarını reddeden terör örgütü SDG/PKK, Halep’te sivillere saldırarak ateşkesi bozdu. Suriye ordusu, dün sabah saatlerinde Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini tahliye etmeye başlayarak iki mahalledeki tüm SDG/PKK militanlarını meşru hedef ilan ettikten sonra operasyona başladı.
Süper Kupa için geliyor
Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta sahası için bonuslarla 28 milyon avro bonservis karşılığında el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, bugün İstanbul'a gelecek olan yıldız oyuncuyu Süper Kupa finaline yetiştirmeye çalışacak.