Şam'ın sabrı taştı

Site aidatına değerleme sınırı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site aidat artışlarını Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırıyor. Belirlenen oranı aşan zamlar sadece kat maliklerinin onayıyla yapılabilecek. Sertifikalı yönetim dönemi ve yıllık denetimlerle, keyfi uygulamaların önüne geçilecek.