Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da bir eve yapılan baskında 4 heykel, 11 kitabe ve 1 tablo ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

1 /4 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

2 /4 Operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfak kısmında poşetler içine gizlenmiş 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirdi.

3 /4 Tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.