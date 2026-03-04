Selimiye Camii’nde restorasyon sonrası yeni değişiklik: Mahyadaki mesajı gören camiye koştu

Edirne’de Selimiye Camii’nde Ramazan dolayısıyla mahya yazısı "Camide Hayat Var" olarak değiştirildi. Restorasyon sonrası yoğunluk yaşanan Selimiye Camii, hem ibadet hem de inanç turizmi açısından Edirne’nin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

1 /7 Edirne’de Ramazan ayının manevi atmosferi Selimiye Camii’ne asılan yeni mahya yazısıyla bir kez daha hissedildi.



2 /7 Daha önce minareler arasında "Merhaba ya şehri Ramazan" yazısı yer alırken, bu kez "Camide Hayat Var" mesajı asıldı.



3 /7 Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan camideki mahya değişimi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.



4 /7 Yeni mesajın, camilerin sadece ibadet edilen değil, aynı zamanda hayatın ve paylaşmanın merkezi olduğu anlamını taşıdığı ifade edildi.



5 /7 Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve "ustalık eserim" olarak nitelendirilen Selimiye Camii, restorasyon sürecinde kapsamlı bir yenilemeden geçmişti.



6 /7 Kubbe, minareler ve taş işçiliğinde titiz çalışmalar yapılırken, caminin aydınlatma sistemi de modernize edilmişti.

