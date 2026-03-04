Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Selimiye Camii’nde restorasyon sonrası yeni değişiklik: Mahyadaki mesajı gören camiye koştu

Selimiye Camii’nde restorasyon sonrası yeni değişiklik: Mahyadaki mesajı gören camiye koştu

13:004/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Edirne’de Selimiye Camii’nde Ramazan dolayısıyla mahya yazısı "Camide Hayat Var" olarak değiştirildi. Restorasyon sonrası yoğunluk yaşanan Selimiye Camii, hem ibadet hem de inanç turizmi açısından Edirne’nin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Edirne’de Ramazan ayının manevi atmosferi Selimiye Camii’ne asılan yeni mahya yazısıyla bir kez daha hissedildi.


Daha önce minareler arasında "Merhaba ya şehri Ramazan" yazısı yer alırken, bu kez "Camide Hayat Var" mesajı asıldı.


Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan camideki mahya değişimi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.


Yeni mesajın, camilerin sadece ibadet edilen değil, aynı zamanda hayatın ve paylaşmanın merkezi olduğu anlamını taşıdığı ifade edildi.


Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve "ustalık eserim" olarak nitelendirilen Selimiye Camii, restorasyon sürecinde kapsamlı bir yenilemeden geçmişti.


Kubbe, minareler ve taş işçiliğinde titiz çalışmalar yapılırken, caminin aydınlatma sistemi de modernize edilmişti.


Restorasyon sonrası özellikle Ramazan ayında camide yoğunluk yaşanırken, Selimiye Camii hem ibadet hem de inanç turizmi açısından Edirne’nin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

#Edirne
#Selimiye Camii
#mahya
#restorasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbullular takvimi bekliyor! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi gün, tarihte yapılacak? 2026 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura takvimi