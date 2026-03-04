İstanbul Çekmeköy’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i (44) bıçaklayarak öldüren 11. sınıf öğrencisi F.S.B.’nin hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. İki ayrı suçtan tutuklanan cani, o anda sesler duyduğunu söyleyip saldırıyı “rastgele” gerçekleştirdiğini öne sürdü. Gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen F.S.B., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanmasına hükmetti.
Taşdelen’de meydana gelen olayda F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelik’in 11 yaşında bir oğlunun olduğu öğrenildi.
17 yaşındaki caninin ifadesi kan dondurdu
Fatma Nur öğretmene kıyan 17 yaşındaki F.S.B'nin hakimlikte verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. F.S.B. ifadesinde, olaydan iki gün önce kız arkadaşından ayrıldığını belirterek rehber öğretmeniyle görüşmek istediğini ancak bulamayınca strese girdiğini iddia etti.
“Sesler duymaya başladım” deyip…
İfadesinde olaydan 2 gün önce kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen F.S.B'nin, "Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum" dedi.
"Rastgele bıçakladım! Yanımda her zaman bıçak taşırım"
Fatma Nur Çelik öğretmenin biyoloji dersine girdiğini söyleyen F.S.B, "Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" dedi.
'Bu okulda birilerine zarar vereceğim'
Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu. Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.
'Disiplin Kurulu'nda suç duyurusunda bulunanlara kin beslemiş'
Öğrenci Ali Hamza Daş, "Çocuk uzaklaştırması olduğu halde elini kolunu sallayarak okula girebildi. Bana çok saçma geliyor. Kapıya 2 öğrenci dikip burayı beklemeleri çok saçma. Güvenlik boşuna mı duruyor. Kapıya nöbetçi olarak 2 öğrenci koyuyorlar. Öğrenci ne yapabilir ki başka birine. Güvenliğin durması gereken yerde 2 öğrenci bekliyor, çok saçma. Normalde güvenlik var ama bizce görevini tam yerine getiremiyor. Uzaklaştırma aldığı halde elini kolunu sallayarak okula gelebiliyor. Gerçekten çok saçma. Bir de ailesinin de çok fazla bir dikkatsizliği var. Hastanede yattığı halde imzayla çıkarıyorlar. Bir çocuğun böyle bir durumdayken nasıl onu kontrol etmeden direkt okula yollayabiliyorlar, anlayamıyorum. Raporu falan varmış şizofren hastasıymış. Dört hocaya zarar verecekmiş. İlk önce hocaların hangi sınıfta olduğuna listelerden bakıyor, sonra biyoloji hocasına gidiyor. Önce hocayı koltuk altı tarafından bıçaklamış. Sonra koridorda arkadaşımı görmüş, onu kovalamış. Sonra Barbaros hoca bıçağı tutmaya çalışmış, eli kesilmiş öyle biliyorum. Şeyda hocanın kapsına dayanıp tekmelemiş. Diğer hocamız da omzundan bıçaklanmış. Şeyda hoca kapıyı kilitleyip kendini korumaya çalışmış. Fatma Nur Hoca omzundan bıçaklanmış. Ayırmaya çalışan bir çocuk da bıçaklanıp akciğeri hava toplamış, çocuğa tüp takmışlar. Ameliyattan çıktı durumu iyi. Disiplin kurulunda suç duyurusunda bulunanlara kin beslemiş, o yüzden bu saldırıyı gerçekleştirmiş. Bu okuldakilerin hepsini bizim iyiliğimizi isteyen, çok cana yakın hocalar. Hiçbirinden bir şey görmedim. Hepsi cana yakın, sevecen, bizim yüzümüzü güldüren hocalar. Bir sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum. Saçma sapan tipler yüzünden kötüye gidiyoruz" dedi.
'Şizofren teşhisi konmuş'
F.S.B’nin avukatı Furkan Topaloğlu, şahsın 2024'ten itibaren sesler duymaya ve kendisine zarar vermeyi öğütleyen erkekler görmeye başladığını belirterek bu süreçte şizofreni tedavisi gördüğünü söyledi. 20 aydır tedavi gören F.S.B olay günü kriz yaşadığını anlatan Topaloğlu, şahsın daha önce de 3 kez kendisini öldürmeye çalıştığını dile getirdi.
"Tedavi görüyordu
Müvekkilin şizofreni hastası olduğunu söyleyen Topaloğlu, "Ağustos 2024 tarihinden itibaren sesler duymaya, kendisine telkinler veren ve kendisine zarar vermeyi öğütleyen erkekler görmeye başladığını ailesine bildirmiş. Bu nedenle Profesör Doktor S.S tarafından teşhis ile birlikte tedaviye alınmıştır" dedi.
'Daha önce de tutanak ve rapor tutulmuş'
Öğretmen Demirel, "Disiplinlik bir durum değil, onun psikolojik bir sorunu vardı. Daha öncesinden rehber hocalarımızla görüşmeler, bunlarla ilgili tutanaklar, raporlar oluşturulmuş; hastaneye sevkiyle alakalı görüşler rapor haline getirilmiş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de 8 gün kalmış. Sonrasında velisinin isteği üzerine, imzasıyla 20 Şubat'ta da oradan çıkartılmış. Sonuçta bu çocuk hala bu okulun öğrencisiydi. Bu olumsuz durumlara rağmen tasdiknamesini veremiyoruz, kaydını silemiyoruz. Mecbur listelerde adı var. Sadece bu psikolojik sorunlarıyla ilgili rehber öğretmenin görüşmeleriyle ilgili tutanaklar var" ifadelerini kullandı.
İki ayrı suçtan tutuklandı
