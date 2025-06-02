Terminalde usulsüz taşınan 700 kilo peynir imha edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.