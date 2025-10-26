Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Trenimiz Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak" ifadelerini kullandı.