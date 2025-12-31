Türkiye'nin 'yeni ekolojik köprüsü' Trabzon'da inşa edildi: 250 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde

Beşinci, köprünün Pazarkapı ile Ganita'nın birleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yatırımı takdirle karşılıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Pazarkapı ile Ganita'nın birleşmesinin Trabzon'un yaşam alanına bir o kadar daha değer kattığına şahidiz." diye konuştu.