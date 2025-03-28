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Üç ayaklı dünyaya geldi: Yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırttı

Üç ayaklı dünyaya geldi: Yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırttı

15:0328/03/2025, Cuma
AA
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Mersin'in Silifke ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 3 ayaklı civciv çıktı. Veteriner Hekim Lokman Eren, "30 yıllık meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir durum" diye konuştu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayaklı dünyaya gelen civciv görenleri hayrete düşürüyor.

Göksu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Ahmet Serin, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan çıkan bir civcivin üç ayaklı olduğunu fark etti.

Serin, üç ayaklı civcivi veteriner hekime götürdüğünü ve tedavi ettireceğini belirtti.

Veteriner Hekim Lokman Eren de yaptığı muayenede civcivin üçüncü ayağının omurga ve iskelet yapısıyla bir bağlantısının bulunmadığını tespit ettiğini belirterek, "Deri üzerinde bir ayak oluşmuş. Bunu da civciv biraz büyüdükten sonra operasyonla alacağız. Böylelikle civcivimiz sağlığına kavuşacak" dedi.

Çok nadir yaşanan bir olay olduğuna da değinen Eren, "Genetik bir durum. 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir durum" diye konuştu.

#Mersin
#civciv
#hayat

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