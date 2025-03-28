Üç ayaklı dünyaya geldi: Yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırttı

Veteriner Hekim Lokman Eren de yaptığı muayenede civcivin üçüncü ayağının omurga ve iskelet yapısıyla bir bağlantısının bulunmadığını tespit ettiğini belirterek, "Deri üzerinde bir ayak oluşmuş. Bunu da civciv biraz büyüdükten sonra operasyonla alacağız. Böylelikle civcivimiz sağlığına kavuşacak" dedi.