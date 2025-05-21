Üreticiye maliyeti 12 lira, satış fiyatı 20 lira: Türkiye'nin üretim üssü Adana ihtiyacın yüzde 25'ini karşılıyor

"Karpuzun kilosunun 7 lira olması imkansız"





Geçtiğimiz günlerde Karataş Ziraat Odası'nın 'Adana karpuzunun kilogramı 7 liradan satılıyor' açıklamalarına da tepki gösteren Doğan, "Bunu açıklayan oda başkanı çok yanlış bir fiyat açıkladı. Fiyatın 7 lira olması mümkün değil. Karpuzun kilogram fiyatı boyuna göre değişiyor. Küçük boy karpuzun kilogramı 20 liradan, büyük boy karpuzlar 24 liradan alıcı buluyor. 7 liraya karpuz satılması mümkün değil" diye konuştu.