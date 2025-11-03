Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da kazanlar kaynamaya başladı: Ceviz kabuğundan kahverengi ve siyah, aspirden kiremit rengi ortaya çıkıyor

Van'da kazanlar kaynamaya başladı: Ceviz kabuğundan kahverengi ve siyah, aspirden kiremit rengi ortaya çıkıyor

00:343/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Van Olgunlaşma Enstitüsünde görevli kadınlar, koyun yünü ve keçi kılından elde ettikleri ipleri, kazanlarda bitki kökleriyle kaynatarak tek tek renklendiriyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsünce, kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.


Bu kapsamda küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde ilkbaharda kırkılan koyun yünü ve keçi kılı toplanarak enstitüye getiriliyor.

Yıkama işlemlerinden sonra kurutulan yünler, öreke (yün eğirmede kullanılan bir ucu çatal değnek) gibi geleneksel aletlerle ip haline getiriliyor.


İpler, daha sonra doğadan toplanan ceviz kabuğu, pancar ve aspir gibi bitkilerin kökleriyle saatlerce kazanlarda kaynatılıyor.

Renk oturuncaya kadar devam eden kaynatma işleminin ardından suyla yıkanan ipler, asılarak kurutulduktan sonra dokumacılıkta kullanılıyor.



 "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak istiyoruz"


Enstitüde görevli sanat tarihi eğitmeni Hasan Ceylan, geleneksel yöntemlerle hazırlanan iplerin kilim, halı ve kumaşlarda kullanıldığını söyledi.

Bölgede kök boyacılığın dokumacılık için önemli olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:


"Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Van ve çevresinde kök boyayla yapılan kilim ve halılar önde gelmektedir. Bu zanaat giderek kayboluyor. Bu nedenle kök boya geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Ceviz kabuğundan kahverengi ve siyah, aspirden kiremit, Hakkari bölgesinde yetişen diyarek dediğimiz bitkiden yeşil, pancardan ise farklı tonlar elde ediyoruz."

"Boyadığımız iplerle rengarenk kilimler, kumaşlar, halılar dokuyoruz"


Usta öğretici Hatice Ege de kök boyanın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "Her yıl ilkbahar ve sonbaharda doğadan topladığımız bitki, meyve ve yapraklardan kök boyalar hazırlıyoruz. Bu yöntemle boyadığımız iplerle rengarenk kilimler, kumaşlar, halılar dokuyoruz. Amacımız, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak." dedi.

#Van
#İplik
#Boyama
#Van Olgunlaşma Enstitüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı