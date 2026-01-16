Yağmurla başlayıp 5 gün sürecek: Kar İstanbul'a geri dönüyor! Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Tahminlere göre son günlerde mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugün yurdun kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceğini belirten Çelik, Marmara, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yağış görüleceğini bildirdi.
Çelik, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını aktardı.
Bugün sıcaklıklarda birkaç derecelik ısınma olduğunu belirten Çelik, "Hafta sonunda tekrar soğuma ile sıcaklıklar mevsim normalleri altına inecek ve önümüzdeki hemen hemen yedi gün boyunca sıcaklar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek." dedi.
Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları göreceğiz." tahmininde bulundu.
Çelik, cumartesi günü Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklendiğini özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını söyledi.
3 büyükşehirde hava durumu
Hafta sonu Ankara'nın çoğunlukla parçalı, çok bulutlu olacağını aktaran Çelik, kuzey kesimlerinde aralıklarla kar yağışı beklendiğini ifade etti.
İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini bildiren Çelik, yağışların önce yağmur şeklinde daha sonra karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiğini dile getirdi.
Çelik, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini kaydetti.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.