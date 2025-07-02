Yangından geriye gözyaşı kaldı

Türköz, "Buraları görünce iki gündür ağlıyorum, öksürüyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Bunu görünce de böyle ağlıyorum. Yangında hayvanlarımın hiç bir varlığı kalmamış. Kemiklerine kadar yanmış. Gece yarısı buraya geldim. Gece yarısı jandarma burayı boşaltın dediğinde ben çıktım aşağıdaki kafeye yanmayabilir düşüncesiyle gittim. Daha sonra sahil güvenlik geldi duman nedeniyle burayı boşaltmamız gerekiyor dediler. Daha sonra buradan ayrıldım. Geriye dönmek istediğimde jandarma ekiplerine hayvanlarım olduğunu kurtarmam gerektiğini söyledim. Yolun sağında ve solunda alevler vardı. Buraya geldim ve hayvanlarımın yandığını gördüm" dedi.