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Yapay zeka gerçek soykırım: Microsoft'un en büyük müşterisi İsrail

Yapay zeka gerçek soykırım: Microsoft'un en büyük müşterisi İsrail

11:1519/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
AA
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Associated Press (AP) tarafından yapılan araştırmada, işgalci İsrail ordusunun Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldığı ortaya çıktı.

İsrail, Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarında yapay zeka araçlarını kullanıyor.

ABD burada da destek veriyor

"Habsora", "Lavender" ve "Where is Daddy?" isimli yapay zeka destekli teknolojileri sivilleri katletmek amacıyla kullandığı daha önce ortaya çıkan İsrail'e, Amerikan merkezli yapay zeka şirketlerinin desteği sürüyor.

Baş katiller Microsoft ve OpenAI

AP tarafından, Microsoft ve OpenAI şirketlerinin verilerinin incelenmesi ve İsrailli yetkililerle görüşmelerin sonucunda yapılan araştırmada, İsrail ordusunun yapay zeka kullanımının boyutu ele alındı.

Haksız ölümler kaçınılmaz

Söz konusu araştırmada, bu yapay zeka sistemlerinin sivil ölümlerine yol açabilecek hataları ortaya kondu. İnsan zekası dahil olmak üzere pek çok başka zeka biçimiyle birlikte kullanılan yapay zeka sistemlerinin ne zaman hata yaptığını tespit etmenin son derece güç olduğunu belirten yetkililer, bunun "haksız ölümlere" sebebiyet verebileceğini vurguluyor.

Telefon konuşmalarını Microsoft ile çözüyorlar

AP'ye konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisine göre ise, İsrail ordusu, "kitlesel gözetleme" yoluyla toplanan ve telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar da dahil olmak üzere yazıya dökülen ve çevrilen bilgileri derlemek için "Microsoft Azure" kullanıyor.

Konumları böyle tespit ediliyor

Azure'un devasa metin yığınları içindeki terimleri hızlı bir şekilde aramak için kullanıldığını söyleyen yetkili, bu sayede birbirlerine yol tarifi veren kişilerin de bulunabildiği ve ordunun yapay zeka sistemleriyle konumlarının tespit edilebildiğini söyledi.

Çoğunlukla OpenAI kullanılıyor

AP'nin incelediği veriler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun, konuşmayı yazıya dökme ve çeviri özelliklerinin yanı sıra OpenAI modellerini "yoğun" bir şekilde kullandığını gösteriyor.

Lise öğrencilerini işaretlediler

Bazen kişilerin profillerine eklenen verilerin hatalı olabildiğini söyleyen yetkili, sistemin yaklaşık 1000 lise öğrencisini yanlış bir şekilde "potansiyel militan" olarak tanımladığını belirtti.

İsrail Microsoft'la yakınlaşıyor

ABD'li teknoloji şirketleri arasında Microsoft'un İsrail ordusuyla "özellikle yakın bir ilişkisi" olduğuna işaret edilen araştırmada, bu ilişkinin 7 Ekim'den sonra daha da "arttığı" belirtildi.

Microsoft'un en büyük 2'nci müşterisi

AP tarafından incelenen belgelerde, Microsoft ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında 2021'de, 133 milyon dolar değerinde üç yıllık bir sözleşme imzalandığı ve böylece İsrail'in, ABD'den sonra, şirketin en büyük ikinci askeri müşterisi haline geldiği bilgisi de yer aldı.

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