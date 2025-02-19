Yapay zeka gerçek soykırım: Microsoft'un en büyük müşterisi İsrail

Telefon konuşmalarını Microsoft ile çözüyorlar

AP'ye konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisine göre ise, İsrail ordusu, "kitlesel gözetleme" yoluyla toplanan ve telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar da dahil olmak üzere yazıya dökülen ve çevrilen bilgileri derlemek için "Microsoft Azure" kullanıyor.