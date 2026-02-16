Vali Hacıbektaşoğlu: Başımız sağ olsun





Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada kaza haberi ile birlikte saat 14.00 itibarıyla müdahalenin başladığını ve 9 saat süren kurtarma çalışmasının tamamlandığını söyledi. Hacıbektaşoğlu, göçük altında kalan 3 işçiden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu’nun hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, "Oruçoğlu’na saat 21.00’de ulaşıldı. Ziya Kiret’e de 22.30 gibi ulaşıldı. Ekip arkadaşlarımız müdahale ettiler ancak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İsmet Kabuk işçimiz saat 16.00’da çıkarılmıştı. Şu anda taburcu, genel durumu iyi. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk andan itibaren müdahale eden TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarma ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.