‘Anıt ağaç' olarak tescillenen 600 yıllık çınar Tut ilçesinin simgesi

Tut ilçesinin simgesi olarak kabul edilen çınar ağacı 2010 yılında Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillendi. Gövde genişliği yaklaşık 5.5 metre, boyu ise 50 metreyi geçen çınar ağacı ile ilgili koruma kararı bulunuyor.