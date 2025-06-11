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‘Anıt ağaç' olarak tescillenen 600 yıllık çınar Tut ilçesinin simgesi

‘Anıt ağaç' olarak tescillenen 600 yıllık çınar Tut ilçesinin simgesi

10:1311/06/2025, Çarşamba
IHA
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Adıyaman'da ‘Anıt ağaç' olarak tescillenen 600 yıllık çınar ağacı, Tut ilçesinin simgesi oldu.

‘Yeşillikler beldesi' olarak bilinin ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Tut ilçesindeki 600 yıllık anıt ağaç, geniş gövdesi ve görkemli yapısıyla yıllara meydan okuyor. Adını meydana veren çınar ağacı nedeniyle, merkezi durumdaki meydana ‘Çınar Meydanı' deniliyor.

Tut ilçesinin simgesi olarak kabul edilen çınar ağacı 2010 yılında Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillendi. Gövde genişliği yaklaşık 5.5 metre, boyu ise 50 metreyi geçen çınar ağacı ile ilgili koruma kararı bulunuyor.

Yaşı, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu gibi kriterlerle, kendi türünün standartlarının çok üzerinde olan ağaç, önemli tabiat varlıkları arasında yer alıyor.



Doğaseverlerin ve Tut'a gelenlerin ilk uğrak yerlerinden de birisi olan çınar ağacı, geçmişten günümüze izler taşıyor.





#adıyaman
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#anıt ağaç
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