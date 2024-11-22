Araba fiyatlarıyla yarışıyor: Antikacılar 'Tamamen uydurma' diyerek gerçeği açıkladı

Sosyal medyada son dönemde popüler olan perde ve kahve fincanları yüksek fiyatlarla satılıyor. Antikacılar, bu ürünlerin antika değeri taşımadığını belirterek vatandaşlara alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Eskiden neredeyse her evde bulunan perdeler ve sarı fincanlar, şimdi internet üzerinden yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.
İlan sayfalarında Kocaeli, İzmir, Konya gibi birçok şehirden 1 milyonun üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, otomobil fiyatıyla yarışıyor.
Antikacı Ali Albayrak, “Bu perdeler 70- 80'li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir. Perde ve fincan da kesinlikle antika ürünler değil ama vintage, nostaljik ürünler” dedi.
Anneanne, babaannelerin evini süsleyen eski perdeler ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi sarı fincan takımları 100 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanından ilan sayfalarında satışa sunuldu.
Balat'ta antika eşyalar satan esnaflar son dönemdeki yüksek fiyatların abartı ve gerçek dışı olduğunu belirtti.
"100 bin TL'ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk"
Antikacı Yüksel Düzenli, “Fincanların internet satışında 10-100 bin arası fiyat yazılmış. 100 bin TL'ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk. Tabii ki kıymetli ve eski fincanlar hepsi belli bir döneme ait ama bizde çok uygun fiyatlara satın alabilirler. 6'lı bir seti bizden 800 lira ile 1000 lira arsında fiyatlar ile satın alabilirler. O yüksek fiyatlar insanların tamamen aklını karıştırmak için yapılmış" dedi.
"Bu rakamlar tamamen uydurulmuş"
Beyhan Gürsor ise “Bu rakamlar tamamen sansasyonel ve haber yapılması için uydurulmuş. 1 milyon liraya öyle bir perde ne alınır ne de kullanılır. Dikkat çekme kadına yapılmış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Karşımızda antika fincan satan dükkan var. Gidip bakabilirseniz, en pahalısı bile tanesi 100- 150 lira civarındadır. O fincanlardan da o dükkanda vardır. Bu fiyatlar tamamen uydurma ve dikkat çekmek adına yapılmış” diye konuştu.
‘Bu rakamlar tamamen uydurulmuş'
Miraç Bayraktaroğlu da “Realitede böyle fiyatlar tabii ki yok. O döneme ait hiçbir ürün o fiyatlar ile satılmıyor. Perde ve fincan hangi ürün olursa olsun o fiyatlarda ürünler mevcut değil. Eskiden bu popüler olan fincan da perde de her evde bulunuyordu. Günümüzde böyle konuşulduğu gibi maddi bir değerleri yok.
Bize de sosyal medyadan ellerinde bu perdelerden olup, satmak isteyen insanlar yazıyor. Biz buna gülüyoruz. Öyle fiyatlar olmadığını biliyoruz ve onlara da belirtiyoruz. Fakat internet sitelerinde böyle yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Fincanları hem kafemizde hem dükkanımızda kullanıyoruz ve satıyoruz ama çok komik fiyatlara veriyoruz. Tabii ki internette yazdığı gibi binlerce liraya değil. Adeti en fazla 300- 400 liradan satılıyor” dedi.