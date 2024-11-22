Araba fiyatlarıyla yarışıyor: Antikacılar 'Tamamen uydurma' diyerek gerçeği açıkladı

"Bu rakamlar tamamen uydurulmuş"

Beyhan Gürsor ise “Bu rakamlar tamamen sansasyonel ve haber yapılması için uydurulmuş. 1 milyon liraya öyle bir perde ne alınır ne de kullanılır. Dikkat çekme kadına yapılmış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Karşımızda antika fincan satan dükkan var. Gidip bakabilirseniz, en pahalısı bile tanesi 100- 150 lira civarındadır. O fincanlardan da o dükkanda vardır. Bu fiyatlar tamamen uydurma ve dikkat çekmek adına yapılmış” diye konuştu.



