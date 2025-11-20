Babaanne mirası hayatını değiştirdi: Hobisini mesleğe dönüştürdü, dünyaya taşımak için kolları sıvadı

'TUTKUYLA BAĞLI OLDUĞUM BİR MESLEK HALİNE GELDİ'





Zehra Durmaz, "Hobi olarak başladığım mesleğim, sonunda tutkuyla bağlı olduğum, para kazandığım bir meslek haline geldi. Bu süreç şöyle işledi; ben Halk Eğitim'de diğer kurslara gidiyordum. Sepet örücülüğü benim önceden beri, büyüklerimin de daha önce yaptığı için bir aşinalığım vardı. Sonra evde öyle kendi çapımda bir şeyler yapıyordum...