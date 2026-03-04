Bugün (4 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı?Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdrülüğü'ne göre Karadeniz ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış, iç kesimler ve doğuda kar bekleniyor. Birçok bölgede don, sis ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. İstanbul'da yağmur ve kar var mı? Bugün (4 Mart) hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.
Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA
Ankara'da üç gün yağış beklenmediğini bildiren Fevzi Burak Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini aktardı.
İstanbul'da iki gün yağış görülmeyeceğini havanın parçalı az bulutlu olacağını kaydeden Tekin, "Cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında seyredecek." dedi.
Tekin, İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, cuma günü sağanak beklendiğini, sıcaklığın ise 18 ila 19 derece arasında seyredeceğini belirtti.