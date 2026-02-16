Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki Tüp Bebek Merkezi yeniden hasta kabulüne başladı

Merkezin özellikli vakaların tedavisinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Aydın, "Bu merkez, genetik problemi olan hastaların ve kanser tedavisi gören bireylerin gelecekte çocuk sahibi olabilmelerine imkan sağlayan ileri teknolojik altyapıya sahiptir. Hasta hizmetinin yanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de yürütüleceği önemli bir merkezdir." ifadelerini kullandı.





Bağış kültürünün üniversitelerin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Aydın, bağışçı desteğiyle merkezin yeniden hizmete açıldığını belirtti.