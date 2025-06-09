Diş ağrısı sandı ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kaldı: Doktordan hayat kurtaran müdahale

Bir diş hekimi, hastasının sıradan görünen diş ağrısının aslında ölümcül bir hastalığın belirtisi olduğunu fark ederek olası bir felaketi önledi. Şikâyetin olağandışı seyrinden şüphelenen hekim, vakit kaybetmeden hastayı acil servise yönlendirdi. Tıbbi müdahale ile durumu stabilize edilen hasta, sadece bir gün daha geç kalması hâlinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirdi.
Hindistan’da görev yapan Diş Hekimi Dr. Krunal Thakker, yıllar önce yaşadığı bir olayı hâlâ unutamıyor. Kliniğine diş ağrısı şikâyetiyle başvuran 57 yaşındaki hastasında farklı bir şeyler olduğunu fark eden Dr. Thakker, vakit kaybetmeden tıbbi müdahale istedi.
Hasta, alt sol çenesinde donuk bir ağrıdan şikâyetçiydi ve bu, başlangıçta sıradan bir diş sorunu gibi görünüyordu. Ancak ağrı, yürüyüş veya merdiven çıkma gibi fiziksel aktiviteler sırasında şiddetleniyor, klasik bir diş ağrısına benzemiyordu. Ne şişlik vardı ne de sıcak-soğuk hassasiyeti. Yapılan muayene ve röntgen sonuçları da dişle ilgili herhangi bir probleme işaret etmiyordu.
Ancak Dr. Thakker’ın dikkatinden kaçmayan bir şey vardı: Hasta solgun görünüyordu ve klimaya rağmen alnı terliyordu. Detaylı sorgulamada, yürürken nefes darlığı yaşadığını da itiraf etti. Diş hekimi içgüdülerine kulak verdi.
'Her çene ağrısı diş kaynaklı olmayabilir'
Uzmanlar, bu tür "yansıyan ağrıların" kalp krizinin habercisi olabileceğini ve çene, boyun ya da kulakta hissedilen ağrıların bazen ciddi kardiyak sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. Bu belirtiler, çoğu zaman diş ağrısını taklit edecek kadar ikna edici olabiliyor.
Ağrının kalp olabileceğini düşündü
"Yansıyan ağrı" kavramını tıp eğitiminden ve konferanslardan bilen Dr. Thakker, ağrının kaynağının diş değil kalp olabileceğini düşündü. Zira kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla başlamıyor; özellikle ileri yaştaki bireylerde ağrı, sol alt çeneye yansıyabiliyor.
Dr. Thakker, durumu ciddiye alarak hastasını derhal bir kardiyoloji merkezine yönlendirdi. Bu hızlı müdahale adeta hayat kurtardı. Hastanede yapılan testler, hastanın kalp krizinin eşiğinde olduğunu ortaya koydu.