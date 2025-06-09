Diş ağrısı sandı ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kaldı: Doktordan hayat kurtaran müdahale

Hasta, alt sol çenesinde donuk bir ağrıdan şikâyetçiydi ve bu, başlangıçta sıradan bir diş sorunu gibi görünüyordu. Ancak ağrı, yürüyüş veya merdiven çıkma gibi fiziksel aktiviteler sırasında şiddetleniyor, klasik bir diş ağrısına benzemiyordu. Ne şişlik vardı ne de sıcak-soğuk hassasiyeti. Yapılan muayene ve röntgen sonuçları da dişle ilgili herhangi bir probleme işaret etmiyordu.