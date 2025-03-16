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Görme Biçimleri

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<h2>Dönüşümün gücü</h2><p>Oyuncak ayıları satan adam müşterilerini beklerken telefonda konuşuyor. Hindistan sokaklarındaki bu görüntü ayının önündeki “seni seviyorum” yazısıyla birleşiyor. Telefonda ne konuştuğunu bilmiyoruz ama foto-muhabiri Indranil Mukherjee çektiği kareyi bir şekilde seslendirmeyi başarmış. Dünyanın sevgiye ihtiyaç duyduğu dönemde Bombay sokaklarındaki bu yorgun mesajın hedefine ulaşması dileğiyle.&nbsp;</p>
Dönüşümün gücüOyuncak ayıları satan adam müşterilerini beklerken telefonda konuşuyor. Hindistan sokaklarındaki bu görüntü ayının önündeki “seni seviyorum” yazısıyla birleşiyor. Telefonda ne konuştuğunu bilmiyoruz ama foto-muhabiri Indranil Mukherjee çektiği kareyi bir şekilde seslendirmeyi başarmış. Dünyanın sevgiye ihtiyaç duyduğu dönemde Bombay sokaklarındaki bu yorgun mesajın hedefine ulaşması dileğiyle.

Her acının, umudun, dönüşümün, belirsizliğin öznesi insan. Coğrafya, tarih, gelecek insanla değişiyor, insanı değiştiriyor. Fotoğrafçılar değişimin meraklı, coşkulu takipçileri. Bir insanın yüzüne yansıyan hayatı çekip çıkarmak kadar belirsizliğin ortasındaki umudu yakalamak da onların mahir oldukları alanlardan. Bu yüzden hepimizin göremediğini göstermeleri için yol arkadaşlıklarına ihtiyacımız var.

İŞLEYEN DEMİR PARILDAR

Türkiye’nin en ilgi çeken baristalarından biri Havva Çal. Kızının işlettiği kafede yeni nesil kahveleri özenle hazırlayan Çal, işinden ve gördüğü ilgiden memnun. Kendisi en çok kapuçinoyu seviyor ama her kahveyi özenle hazılıyor. Tarihin durduğu Süleymaniye’de hayatın devam ettiğini yeni nesil kahve hazırlayarak ispat ediyor. Anadolu Ajansı fotoğrafçısı Muhammed Enes Yıldırım’ın çektiği kare Kierkegaard’ın meşhur sözünü hatırlatıyor: “Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye doğru yaşanır.” 

AH O YEMEN’DİR

Yemen’in zorlu günleri sürüyor. Hudeyde’deki Hays bölgesine ulaşan yardımları motosikletine yükleyen adan çocukların merak dolu bakışlarının arasında yola çıkmaya hazırlanıyor. İç savaşın gölgesinde devam eden hayat savaşı bir o kadar acımasız ve belirsizlikleri bünyesinde barındırıyor. Fotoğrafçı Khaled Ziad’ın tanıklığı hiçbir gözün kadrajda yer almadığı bir ana denk gelmiş.

SOĞUK SAVAŞ SÜRÜYOR

Anders Maqe’in çadırı karlarla çevrili. Kendisi Danimarka’nın soğuk bölgesi Grönland’daki evsizlerden birisi. 50 bin nüfuslu bu büyük adanın yüzde birini oluşturan 500 kişi hayatını evsiz olarak sürdürüyor. ABD ile Danimarka arasındaki soğuk savaşın gölgesindeki bu adanın sakinleri için hayat her şekilde zorluklarla dolu. Odd Andersen’in çektiği fotoğraf jeostrateji arasına sıkışan insanın gerçekliğini gösteriyor. 

ÖMÜR DEDİĞİMİZ ŞEY

Kirsten Schwalbe 111 yaşında bir Danimarkalı ve fotoğrafçı Morten Stricker tarafından fotoğraflanmış. Gözlerinde hatıraların yükü var. Danimarka’nın en yaşlı kişisi olarak hafızası bir tarih taşıyor. Bakışlarından anladığımız ise her hatıranın bir iz bıraktığı zamanın karşısında insan hayatının gençliğini yitirdiği. Ömür dediğimiz şey bazen bir fotoğraf karesine sığacak kadar kısa. 

TARİHİN KÜRSÜSÜ

Çin Komünist Partisi’ni bir araya getiren Politik Danışma Konferansı Pekin’de yapılıyor. Masa özenle hazırlanıyor. Diplomasi savaşın kürsüdeki hali ve verilecek her mesaj çok önemli. Ticaret savaşlarının gölgesindeki günlerde kürsü belki de tarihin akışını değiştirecek bir konuşmaya ev sahipliği yapacak. Hazırlaayanlar bunu bilmiyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Herkes özenle işini yaparken fotoğrafçı Greg Baker sessiz tanıklığı ile kürsüde olan bitene odaklanmış. 

#Pazar Eki
#Aktüel
#Hayat

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