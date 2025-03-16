Görme Biçimleri

ÖMÜR DEDİĞİMİZ ŞEY

Kirsten Schwalbe 111 yaşında bir Danimarkalı ve fotoğrafçı Morten Stricker tarafından fotoğraflanmış. Gözlerinde hatıraların yükü var. Danimarka’nın en yaşlı kişisi olarak hafızası bir tarih taşıyor. Bakışlarından anladığımız ise her hatıranın bir iz bıraktığı zamanın karşısında insan hayatının gençliğini yitirdiği. Ömür dediğimiz şey bazen bir fotoğraf karesine sığacak kadar kısa.