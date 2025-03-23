Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Görme Biçimleri

Görme Biçimleri

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<h2>Hayat mücadelesi</h2><p>Sumatra’da annesinden ayrılan iki aylık yavru fil, Riau’daki Minas Fil Eğitim Merkezi’nde bakıma alındı. Yağmur ormanlarının sessiz çığlığı olan bu sevimli yetim, yeni yuvasında hayata tutunmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Wahyudi / AFP)</p>
Hayat mücadelesiSumatra’da annesinden ayrılan iki aylık yavru fil, Riau’daki Minas Fil Eğitim Merkezi’nde bakıma alındı. Yağmur ormanlarının sessiz çığlığı olan bu sevimli yetim, yeni yuvasında hayata tutunmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Wahyudi / AFP)

Yaşam mücadelesi bizi insan yapar. Bu mücadelede başkalarını düşündüğümüz ölçüde insan kalmayı sürdürürüz. Bazen bir yavru bir fil fil, bazen bir devrim, bazen bir hak mücadelesinden sonra elimize aldığımız karpuz bambaşka şekillerde insanlığımıza işaret eder. Bir leylek ve bir insanın uzun yıllara dayanan dostluğu ise merhamet ve vefa için insan bile olmaya gerek olmayabileceğini hatırlatıyor.

Uzun misafir

Bursa’nın Eskikaraağaç Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ve 14 yıldır ona eşlik eden leylek Yaren, dostluklarına bir bahar daha ekledi. Uluabat Gölü’nün simgesi haline gelen bu ikili, doğayla kurulan bağın en güzel örneklerinden biri. Onlar tabiatı izliyor tüm dünya da onları. (Fotoğraf: Alper Tüydeş / AA)

Karpuz özgürlüktür! 

Filistin’in sembolü haline gelen karpuz çok uzaklarda Avustralya’da yerli çocuğun elinde. Bölge koruma altına alınmış ve bir dilim karpuz bu mutlu ana eşlik ediyor. Darısı Filistin’e diyoruz. (Fotoğraf: Mike Bowers / AFP)

Evli evine köylü köyüne

Güney İspanya’da şiddetli yağmurdan kaçan insanlar, şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Rengarenk yağmurluklar yeryüzüne inmiş bir gökkuşağını anımsatıyor. Herkes kaçarken fotoğrafçı bir an duruyor ve durduruyor. (Fotoğraf: Jorge Guerrero / AFP)

Mutlu son

Şam’da binlerce kişi, Emevi Meydanı’nda toplanarak Baas rejimine karşı ayaklanmanın 14. yılını anıyor. Devrim şarkıları eşliğinde dalgalanan bayraklar ve yanan telefon ışıkları, hafızalardan silinmeyen bir mücadeleyi hatırlatıyor.

(Fotoğraf: İzzeddin Kasım / AA)

Paylaşmanın lezzeti

Türk Kızılay ekipleri, Gazze’nin kuzeyindeki çadırlarda yaşayan yetim çocuklara iftar yemeği dağıtıyor. Savaşın gölgesinde büyüyen çocuklar için bir tabak yemek, yalnız olmadıklarına dair bir hatırlatıcı. (Fotoğraf: Khames Elrefi / AA)

#Aktüel
#Hayat
#Dünya
#Görme Biçimleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...