Görme Biçimleri

Hayat mücadelesiSumatra’da annesinden ayrılan iki aylık yavru fil, Riau’daki Minas Fil Eğitim Merkezi’nde bakıma alındı. Yağmur ormanlarının sessiz çığlığı olan bu sevimli yetim, yeni yuvasında hayata tutunmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Wahyudi / AFP)

Yaşam mücadelesi bizi insan yapar. Bu mücadelede başkalarını düşündüğümüz ölçüde insan kalmayı sürdürürüz. Bazen bir yavru bir fil fil, bazen bir devrim, bazen bir hak mücadelesinden sonra elimize aldığımız karpuz bambaşka şekillerde insanlığımıza işaret eder. Bir leylek ve bir insanın uzun yıllara dayanan dostluğu ise merhamet ve vefa için insan bile olmaya gerek olmayabileceğini hatırlatıyor.

1 /5 Uzun misafir Bursa’nın Eskikaraağaç Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ve 14 yıldır ona eşlik eden leylek Yaren, dostluklarına bir bahar daha ekledi. Uluabat Gölü’nün simgesi haline gelen bu ikili, doğayla kurulan bağın en güzel örneklerinden biri. Onlar tabiatı izliyor tüm dünya da onları. (Fotoğraf: Alper Tüydeş / AA)

2 /5 Karpuz özgürlüktür! Filistin’in sembolü haline gelen karpuz çok uzaklarda Avustralya’da yerli çocuğun elinde. Bölge koruma altına alınmış ve bir dilim karpuz bu mutlu ana eşlik ediyor. Darısı Filistin’e diyoruz. (Fotoğraf: Mike Bowers / AFP)

3 /5 Evli evine köylü köyüne Güney İspanya’da şiddetli yağmurdan kaçan insanlar, şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Rengarenk yağmurluklar yeryüzüne inmiş bir gökkuşağını anımsatıyor. Herkes kaçarken fotoğrafçı bir an duruyor ve durduruyor. (Fotoğraf: Jorge Guerrero / AFP)

4 /5 Mutlu son Şam’da binlerce kişi, Emevi Meydanı’nda toplanarak Baas rejimine karşı ayaklanmanın 14. yılını anıyor. Devrim şarkıları eşliğinde dalgalanan bayraklar ve yanan telefon ışıkları, hafızalardan silinmeyen bir mücadeleyi hatırlatıyor. (Fotoğraf: İzzeddin Kasım / AA)