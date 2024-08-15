Daha önceki müzelerde bu tarz şişeler olduğunu belirten Akyol, “Mezarlara konuluyor. Kadınlar, gözyaşlarını eşlerinin yanına koyuyormuş. Öyle zannettim, bilgiyi alınca da bayağı büyülendim. Özelikle bu kadar ince işçilik var. özelikle şu, gerçekten büyük emek ister. Ellerine, emeklerine sağlık. Bize böyle bir şey kazandırdıkları için teşekkür ederiz. Tarih öğrencisiyim, müzeye geldim böyle bir eserle de karşılaştığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.