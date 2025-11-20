Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Bambaşka bir karakterle geri döndü: Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Bambaşka bir karakterle geri döndü: Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı

13:5520/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş ekranı bırakıp maneviyata yönelmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla heyecanlandıran Pektaş, Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu. Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede rekor kırdı.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.


Ekranı bırakıp sırra kadem basan oyuncu son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.


Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu

Uğur Pektaş'ın her fotoğrafının altına 'Arka Sokaklar'a geri dön' yorumları yapılırken ünlü ismin Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oluşu büyük ses getirdi. 

“Abdurrahman” rolüyle Orhan’ın sağ kolu olarak diziye giren Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Sosyal medyadan yorum yağdı


Ünlü ismin son görüntüsüne; Adam hiç yaşlanmamış', 'Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım', 'Bu adam nasıl aynı kalmış', 'Hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

#Uğur Pektaş
#Arka Sokaklar
#Kuruluş Orhan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BağKur, EYT, 4C'li ve sosyal yardım alanlara maaş artışı! Yüzde 6,5 fark ve yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı