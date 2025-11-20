Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Bambaşka bir karakterle geri döndü: Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı

Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş ekranı bırakıp maneviyata yönelmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla heyecanlandıran Pektaş, Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu. Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede rekor kırdı.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.
Ekranı bırakıp sırra kadem basan oyuncu son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.
Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu
Uğur Pektaş'ın her fotoğrafının altına 'Arka Sokaklar'a geri dön' yorumları yapılırken ünlü ismin Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oluşu büyük ses getirdi.
“Abdurrahman” rolüyle Orhan’ın sağ kolu olarak diziye giren Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyadan yorum yağdı
Ünlü ismin son görüntüsüne; Adam hiç yaşlanmamış', 'Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım', 'Bu adam nasıl aynı kalmış', 'Hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.