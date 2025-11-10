Yeni Şafak
Kuş cenneti olan Nehil Sazlığı yanıyor: Yangın tüm ilçeden görüldü

08:5310/11/2025, Pazartesi
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı’nda çıkan yangın büyüyerek şehrin her tarafından görülmeye başlandı.

Bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilen yangın, Nehil Sazlığı’nın orta kesiminde kısa sürede yayılarak büyüdü. 

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

Çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden net bir şekilde görülürken, bataklık arazi yapısı nedeniyle yangına müdahale güçlükle gerçekleştiriliyor.

#Hakkari
#Yangın
#Sazlık
