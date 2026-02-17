Şerbetin tarihinin uzun yıllara dayandığını dile getiren Başer, şöyle konuştu:





"Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 7 baharattan oluşan ve sıcak içilen bir içecektir. Genellikle doğum yapmış annenin sütünü artırmak ve gelen misafirlere ikram edilmek için hazırlanıyor. 7 sayısının Türk kültüründe bereketi temsil ettiği düşünülür. Kaynar, anne sütünün artmasına yardımcı olur, soğuk algınlığına iyi gelir, sıcak ve şekerli olması insana enerji verir."