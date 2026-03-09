Yeni Şafak
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yatmıştı: Son halini paylaştı

08:159/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç burnundan 13.kez ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, son operasyonunun ardından bandajlarını çıkardı.

Daha önce 12 kez burnundan operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yattı. Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" demişti.

Dalkılıç son halini paylaştı


Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dalkılıç, son halini paylaşarak, bandajlarının çıktığını söyledi.


"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYOR" DEMİŞTİ


Murat Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamada:


"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım." 



