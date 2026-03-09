Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yatmıştı: Son halini paylaştı

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYOR" DEMİŞTİ





Murat Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamada:





"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım."