Öğretmenler gününde hediye kabul etmeyen öğretmenlerinin adına tekerlekli sandalye desteğinde bulundular

09:3625/11/2025, Salı
IHA
Hatay’da örnek bir davranışa imza atan veliler, hediye kabul etmeyen öğretmenlerinin adına ihtiyaç sahibi bir vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulundular.

Dörtyol ilçesinde bulunan İlk Kurşun İlkokulu 3-C sınıfı velileri ve sınıf annesi Berika Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir davranışa imza attı.

Aileler, hediye kabul etmeyen sınıf öğretmeni İlyas Coşkun adına ihtiyaç sahibi bir vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. 

Yürekleri ısıtan davranış ailelere ve öğretmen Coşkun’a duygusal anlar yaşattı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da gerçekleştirilen bu iyilik hareketine kayıtsız kalmayarak, İlk Kurşun İlkokulu 3-C sınıfını ziyaret ederek sınıf annesi Berika Arı’ya, öğretmen İlyas Coşkun’a ve öğrencilere teşekkür etti.


Amaç, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak yapılan bağışın toplumda örnek teşkil ettiğini ifade etti. Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk çalışması, ilçe genelinde takdir topladı.





