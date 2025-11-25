Öğretmenler gününde hediye kabul etmeyen öğretmenlerinin adına tekerlekli sandalye desteğinde bulundular

Yürekleri ısıtan davranış ailelere ve öğretmen Coşkun’a duygusal anlar yaşattı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da gerçekleştirilen bu iyilik hareketine kayıtsız kalmayarak, İlk Kurşun İlkokulu 3-C sınıfını ziyaret ederek sınıf annesi Berika Arı’ya, öğretmen İlyas Coşkun’a ve öğrencilere teşekkür etti.





Amaç, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak yapılan bağışın toplumda örnek teşkil ettiğini ifade etti. Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk çalışması, ilçe genelinde takdir topladı.















