Osman Bektaş'tan dikkat çeken Silivri depremi çıkışı: Marmara'nın sırrını açığa çıkarmış olabilir

"SARSINTI DAHA DÜŞÜK AMA DAHA UZUN SÜREBİLİR"

Bektaş'a göre bu durum, deprem sırasında daha düşük sarsıntı ivmesine karşın daha uzun süreli sarsıntıların yaşanmasına neden olabilir.





Bu etkinin 1 ila 5 katlı yapılar açısından avantaj oluşturabileceğini belirten Bektaş, 5 ila 10 katlı binalar için ise daha dikkatli değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarabileceğini ifade etti.