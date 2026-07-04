Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Osman Bektaş'tan dikkat çeken Silivri depremi çıkışı: Marmara'nın sırrını açığa çıkarmış olabilir

Osman Bektaş'tan dikkat çeken Silivri depremi çıkışı: Marmara'nın sırrını açığa çıkarmış olabilir

09:184/07/2026, Cumartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025 yılındaki Silivri depreminin Marmara Bölgesi'nin deprem dinamiklerine ışık tutmuş olabileceğini öne sürdü. Bektaş, bu durumun İstanbul'un deprem riskinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebileceğini ifade etti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılında meydana gelen Silivri depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, depremin Marmara Denizi'nin deprem davranışına ilişkin önemli bir mesaj vermiş olabileceğini ifade etti.

Bektaş, özellikle zayıf zemin üzerine inşa edilen 5 kattan yüksek binaların daha fazla risk taşıyabileceğini öne sürdü.

"DERİN ÇUKURLAR DOĞAL FİLTRE GİBİ DAVRANIYOR OLABİLİR"

Paylaşımında Marmara Denizi'nin derin çukurlarının deprem dalgalarının yayılımını etkileyebileceğini belirten Bektaş, bu bölgelerde;

-fay sürünmesi (creep),

-gerilimin tali faylara yayılması,

-kilometrelerce kalınlıktaki yumuşak sediman tabakalarının

-deprem dalgalarını değiştiren doğal bir filtre görevi görebileceğini savundu.

"SARSINTI DAHA DÜŞÜK AMA DAHA UZUN SÜREBİLİR"

Bektaş'a göre bu durum, deprem sırasında daha düşük sarsıntı ivmesine karşın daha uzun süreli sarsıntıların yaşanmasına neden olabilir.


Bu etkinin 1 ila 5 katlı yapılar açısından avantaj oluşturabileceğini belirten Bektaş, 5 ila 10 katlı binalar için ise daha dikkatli değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

"İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS OLABİLİR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Osman Bektaş, Silivri depreminden elde edilen verilerin, deprem kaynağından çıkan dalgaların Marmara'da filtrelenerek farklı özellikler kazandığını düşündürdüğünü belirtti ve "SİLİVRİ DEPREMİ MARMARANIN SIRRINI MI AÇIĞA ÇIKARDI?" ifadesini kullandı.


Bu yaklaşımın İstanbul'un deprem riskinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebileceğini ifade eden Bektaş, söz konusu durumun "İstanbul için bir şans olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

#Osman Bektaş
#Silivri Depremi
#Marmara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 4 TEMMUZ: Bugün altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram - çeyrek altın fiyatları